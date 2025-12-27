В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

До этого сигнал тревоги в Киеве был включен около 02.30 мск. Тревога продлилась около 10 часов.