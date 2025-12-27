Рейтинг@Mail.ru
В Киеве из-за пожаров образовался смог - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 27.12.2025
В Киеве из-за пожаров образовался смог
В Киеве из-за пожаров образовался смог - РИА Новости, 27.12.2025
В Киеве из-за пожаров образовался смог
В Киеве образовался смог из-за пожаров в городе, сообщила Киевская городская государственная администрация. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
В Киеве из-за пожаров образовался смог

В результате пожаров в Киеве образовался смог

Площадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Киеве образовался смог из-за пожаров в городе, сообщила Киевская городская государственная администрация.
"В столице возникли пожары - над городом образовался смог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Горожанам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии после взрывов в ночь на субботу. Как заявил мэр города Виталий Кличко, почти треть Киева осталась без теплоснабжения.
