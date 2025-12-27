https://ria.ru/20251227/kiev-2065033461.html
В Киеве из-за пожаров образовался смог
В Киеве из-за пожаров образовался смог
В Киеве образовался смог из-за пожаров в городе, сообщила Киевская городская государственная администрация.
киев
В Киеве из-за пожаров образовался смог
В результате пожаров в Киеве образовался смог