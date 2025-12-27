https://ria.ru/20251227/kiev-2065030073.html
В Киеве ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, передает агентство УНИАН. РИА Новости, 27.12.2025
