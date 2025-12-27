Посол оценил намерение Латвии демонтировать железную дорогу в Россию

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Демонтаж Латвией железной дороги в Россию ударит по доходу и рикошетом отразится на дефицитном бюджете этой страны, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин.