Посол оценил намерение Латвии демонтировать железную дорогу в Россию

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Демонтаж Латвией железной дороги в Россию ударит по доходу и рикошетом отразится на дефицитном бюджете этой страны, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин.
В конце ноября портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.
"Очевидно, что Рига понесла бы только издержки от реализации подобного негативного сценария. Транзитная отрасль Латвии, на которую помимо железнодорожных грузоперевозок завязана вся портовая экономика республики, в таком случае утратила бы свою доходность, что, в свою очередь, рикошетом отразилось бы на и без того дефицитном бюджете республики", - сказал он.
По словам российского дипломата, кроме того, латвийские власти, вероятно, учитывают для себя тот факт, что данный вопрос лежит не только в плоскости российско-латвийских экономических отношений, но и в целом торгового взаимодействия ЕС с немалым количеством азиатских государств.