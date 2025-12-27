В посольстве отметили рост масштаба военных приготовлений Латвии на границе

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Масштаб военных приготовлений Латвии у границы с Россией нарастает, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин.

"Обсуждаются и более далеко идущие планы милитаризации - минирование "восточных рубежей" НАТО, создание там некоей "стены дронов", ликвидация в восточной части Латвии железнодорожных магистралей российской колеи, якобы в целях предотвращения "российской агрессии". Мы видим, что масштаб подобных приготовлений нарастает", - отметил Касаткин.