В посольстве отметили рост масштаба военных приготовлений Латвии на границе - РИА Новости, 27.12.2025
07:54 27.12.2025
В посольстве отметили рост масштаба военных приготовлений Латвии на границе
В посольстве отметили рост масштаба военных приготовлений Латвии на границе
Масштаб военных приготовлений Латвии у границы с Россией нарастает, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T07:54:00+03:00
2025-12-27T07:54:00+03:00
латвия
россия
рига
нато
латвия
россия
рига
латвия, россия, рига, нато
Латвия, Россия, Рига, НАТО
Касаткин: масштаб военных приготовлений Латвии у границы с РФ нарастает

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкфлаг Латвии
флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
флаг Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Масштаб военных приготовлений Латвии у границы с Россией нарастает, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин.
"Как известно, Латвия, совместно с партнерами по НАТО, включая Литву, Эстонию, Польшу, вынашивает планы создания "единой интегрированной системы укреплений" на границах с Россией и Белоруссией – так называемой Балтийской оборонительной линии. Все это делается якобы в оборонительных целях, под предлогом мнимой "российской угрозы", - сказал он.
ЛатвияРоссияРигаНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
