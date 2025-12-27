Рейтинг@Mail.ru
Карни при Зеленском заявил, что условия для урегулирования созрели
21:50 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/karni-2065107682.html
Карни при Зеленском заявил, что условия для урегулирования созрели
Карни при Зеленском заявил, что условия для урегулирования созрели - РИА Новости, 27.12.2025
Карни при Зеленском заявил, что условия для урегулирования созрели
Премьер Канады Марк Карни заявил, что условия для украинского урегулирования созрели, успех якобы зависит от России, Владимир Зеленский на это молча кивнул. РИА Новости, 27.12.2025
в мире
россия
киев
канада
марк карни
дональд трамп
мирный план сша по украине
владимир зеленский
россия
киев
канада
Карни при Зеленском заявил, что условия для урегулирования созрели

© AP Photo / Thomas PadillaМарк Карни
© AP Photo / Thomas Padilla
Марк Карни. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни заявил, что условия для украинского урегулирования созрели, успех якобы зависит от России, Владимир Зеленский на это молча кивнул.
"У нас есть условия и возможность для справедливого прочного мира",- сказал Карни открывая встречу с Зеленским.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине
Вчера, 23:03
Как заявил Карни, в урегулировании наступил "критический момент", якобы есть согласие Киева, но достижение договоренности требует "желания России".
Зеленский на эти слова коротко кивнул.
На встречу в канадский Галифакс он прибыл в черных брюках и такого же цвета куртки, похожей на пиджак. Зеленский заявил, что Киев хочет урегулирования, обвинив руководство России в обратом. Он призвал Карни оказывать "давление на Россию".
Как сообщалось, в воскресенье Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США
15:04
 
