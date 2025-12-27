https://ria.ru/20251227/kapital-2065007688.html
В Госдуме назвали размер материнского капитала в 2026 году
общество
алексей говырин
госдума рф
единая россия
общество, алексей говырин, госдума рф, единая россия
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Размер материнского капитала в 2026 году составит около 737 тысяч рублей на первого ребенка и около 974 тысяч - на второго, если средства за первого не получали, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получали, - 974 189 рублей", - сказал Говырин
По его словам, средства маткапитала можно направить на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную часть пенсии родителя после достижения ребенком трех лет.