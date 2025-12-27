Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали размер материнского капитала в 2026 году - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/kapital-2065007688.html
В Госдуме назвали размер материнского капитала в 2026 году
В Госдуме назвали размер материнского капитала в 2026 году - РИА Новости, 27.12.2025
В Госдуме назвали размер материнского капитала в 2026 году
Размер материнского капитала в 2026 году составит около 737 тысяч рублей на первого ребенка и около 974 тысяч - на второго, если средства за первого не... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T02:18:00+03:00
2025-12-27T02:18:00+03:00
общество
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
https://ria.ru/20251205/rebenok-2059929126.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали размер материнского капитала в 2026 году

РИА Новости: размер маткапитала на первого ребенка составит 737 тысяч рублей

© iStock.com / PROMT8Девушка считает рубли
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Размер материнского капитала в 2026 году составит около 737 тысяч рублей на первого ребенка и около 974 тысяч - на второго, если средства за первого не получали, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получали, - 974 189 рублей", - сказал Говырин.
По его словам, средства маткапитала можно направить на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную часть пенсии родителя после достижения ребенком трех лет.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Госдуме рассказали, как получить маткапитал за границей
5 декабря, 02:22
 
ОбществоАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала