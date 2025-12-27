В Госдуме назвали размер материнского капитала в 2026 году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Размер материнского капитала в 2026 году составит около 737 тысяч рублей на первого ребенка и около 974 тысяч - на второго, если средства за первого не получали, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").