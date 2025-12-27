Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву - РИА Новости, 27.12.2025
21:53 27.12.2025
Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву
Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву - РИА Новости, 27.12.2025
Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву
Премьер Канады Марк Карни объявил о 1,8 миллиардах долларов на финансовую поддержку Киева. РИА Новости, 27.12.2025
в мире, канада, киев, украина, марк карни, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Канада, Киев, Украина, Марк Карни, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву

Премьер Канады Карни объявил о $1,8 млрд на финансовую поддержку Киева

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни объявил о 1,8 миллиардах долларов на финансовую поддержку Киева.
"Мы объявляем сегодня о дальнейшей экономической помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов (1,83 миллиарда долларов США)", - сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в Галифаксе.
По его словам, помощь поможет разблокировать финансы из международных институтов для начала процесса восстановления. Карни добавил, что Канада продолжит военную помощь Украине.
Как сообщалось, в воскресенье Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.
Министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Министра обороны Чехии унизили за слова о помощи Киеву
24 декабря, 16:15
 
