https://ria.ru/20251227/kanada-2065108164.html
Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву
Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву - РИА Новости, 27.12.2025
Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву
Премьер Канады Марк Карни объявил о 1,8 миллиардах долларов на финансовую поддержку Киева. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:53:00+03:00
2025-12-27T21:53:00+03:00
2025-12-27T21:53:00+03:00
в мире
канада
киев
украина
марк карни
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007892336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c20632402deae41aee429adc042a43d7.jpg
https://ria.ru/20251224/chekhiya-2064397235.html
канада
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007892336_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_80a35ad488dbc33aafdde9ac8e7fb8e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, киев, украина, марк карни, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Канада, Киев, Украина, Марк Карни, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву
Премьер Канады Карни объявил о $1,8 млрд на финансовую поддержку Киева