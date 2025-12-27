Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан. Архивное фото

Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан

На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Движение по нескольким автомобильным дорогам временно закрыто в Камчатском крае, который находится под влиянием мощного циклона, Движение по нескольким автомобильным дорогам временно закрыто в Камчатском крае, который находится под влиянием мощного циклона, сообщает правительство региона.

"Закрыто дорожное сообщение на Октябрьской косе, ведутся восстановительные работы в круглосуточном режиме", — проинформировали власти в Telegram-канале.

Также, по данным властей, полностью закрыт для всех видов транспорта проезд по направлению Соболево — Карымай.

"Рассматривается вопрос о закрытии дороги от Апачи до Усть-Большерецка из-за сильного ветра и наледи", — добавили в правительстве.

Помимо этого приостановлена работа паромных переправ в населённых пунктах Атласово и Таёжном. Водное сообщение на паромах "Сосновка" и "Камчатка" осуществляется по обычному расписанию.

Из-за неблагоприятной погоды отменены некоторые междугородние автобусные рейсы, включая рейсы №208 и №201, а также рейс из Петропавловска-Камчатского в Усть-Камчатск. Власти призвали жителей и гостей края воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности не выходить из дома.