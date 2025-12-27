https://ria.ru/20251227/kamchatka-2065044087.html
На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона
Движение по нескольким автомобильным дорогам временно закрыто в Камчатском крае, который находится под влиянием мощного циклона, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.12.2025
2025
