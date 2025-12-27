Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 27.12.2025 (обновлено: 12:34 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/kamchatka-2065044087.html
На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона
На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона - РИА Новости, 27.12.2025
На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона
Движение по нескольким автомобильным дорогам временно закрыто в Камчатском крае, который находится под влиянием мощного циклона, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T03:05:00+03:00
2025-12-27T12:34:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_a3bd8b9c8f0cccb50fe9deff530cb611.jpg
https://ria.ru/20251208/kamchatka-2060483243.html
https://ria.ru/20251226/khischenie-2064758824.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_203167ecf20b4734ed0440f42b6c4da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона

Несколько трасс на Камчатке перекрыли из-за непогоды

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Движение по нескольким автомобильным дорогам временно закрыто в Камчатском крае, который находится под влиянием мощного циклона, сообщает правительство региона.
"Закрыто дорожное сообщение на Октябрьской косе, ведутся восстановительные работы в круглосуточном режиме", — проинформировали власти в Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Следователи проверяют обстоятельства ампутации руки пекарю на Камчатке
8 декабря, 06:29
Также, по данным властей, полностью закрыт для всех видов транспорта проезд по направлению Соболево — Карымай.
"Рассматривается вопрос о закрытии дороги от Апачи до Усть-Большерецка из-за сильного ветра и наледи", — добавили в правительстве.
Помимо этого приостановлена работа паромных переправ в населённых пунктах Атласово и Таёжном. Водное сообщение на паромах "Сосновка" и "Камчатка" осуществляется по обычному расписанию.
Из-за неблагоприятной погоды отменены некоторые междугородние автобусные рейсы, включая рейсы №208 и №201, а также рейс из Петропавловска-Камчатского в Усть-Камчатск. Власти призвали жителей и гостей края воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности не выходить из дома.
Как ранее проинформировал министр ЧС Камчатки, в Петропавловске-Камчатском остановлено автобусное сообщение до улучшения дорожных условий. Горожан перевозят два вахтовых автобуса МЧС. На дорогах краевой столицы дежурят несколько тягачей.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Сотрудницу банка на Камчатке подозревают в хищении денег у участников СВО
Вчера, 04:57
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала