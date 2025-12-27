Правительство продлило ограничения на экспорт бензина и дизтоплива

"Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей", - говорится в сообщении.

Еще одним документом также до 28 февраля 2026 года включительно "продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов", добавляется там же.