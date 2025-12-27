Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлило ограничения на экспорт бензина и дизтоплива
12:01 27.12.2025 (обновлено: 12:03 27.12.2025)
Правительство продлило ограничения на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство России продлило до марта 2026 года запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для... РИА Новости, 27.12.2025
Правительство продлило ограничения на экспорт бензина и дизтоплива

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России продлило до марта 2026 года запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщила пресс-служба кабмина.
"Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей", - говорится в сообщении.
Еще одним документом также до 28 февраля 2026 года включительно "продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов", добавляется там же.
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Бензин Аи-95 на бирже подешевел за неделю почти на пять процентов
Вчера, 14:54
 
