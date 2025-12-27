https://ria.ru/20251227/jakutsk-2065035127.html
В Якутске госпитализировали пострадавших при падении машины под лед
Пять пострадавших при падении машины под лед в Якутске госпитализированы с обморожением, четверо из них находятся в реанимации, сообщили в минздраве республики. РИА Новости, 27.12.2025
происшествия
якутск
река лена
