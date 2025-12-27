Рейтинг@Mail.ru
В Якутске машина с восемью людьми провалилась под лед - РИА Новости, 27.12.2025
04:57 27.12.2025 (обновлено: 13:07 27.12.2025)
В Якутске машина с восемью людьми провалилась под лед
В Якутске машина с восемью людьми провалилась под лед
В Якутске машина с восемью людьми провалилась под лед

МЧС: в Якутске машина с восемью людьми провалилась под лед

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве, сообщили в главке МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).
"В микрорайоне Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте на реке Лена произошел провал автомобиля "Тойота Эстима" в районе места слива сточных вод в протоку реки Лена. Внутри находились восемь человек, в том числе один ребенок. Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В главке добавили, что на месте происшествия работают водолазы, с пострадавшими работает психолог. Всего задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.
По предварительной информации региональной прокуратуры, в результате инцидента есть погибшие. Проводится проверка.
"По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура города Якутска проводит проверку по факту происшествия при выезде на лед. Предварительно установлено, что в городе Якутске 27.12.2025 в несанкционированном месте на реке Лена при переправе произошел провал под лед автомашины, в результате происшествия есть погибшие. На место выехал заместитель прокурора города Якутска", - сообщила пресс-служба прокуратуры.
