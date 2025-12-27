Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал подробности по делу о машине, провалившейся под лед в Якутии - РИА Новости, 27.12.2025
13:09 27.12.2025
СК рассказал подробности по делу о машине, провалившейся под лед в Якутии
СК рассказал подробности по делу о машине, провалившейся под лед в Якутии - РИА Новости, 27.12.2025
СК рассказал подробности по делу о машине, провалившейся под лед в Якутии
Провалившаяся под лед в Якутии машина, где погибли два человека, ехала по реке в месте слива очистных вод, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 27.12.2025
происшествия, россия, якутск, река лена, toyota corolla
Происшествия, Россия, Якутск, Река Лена, Toyota Corolla
СК рассказал подробности по делу о машине, провалившейся под лед в Якутии

Провалившаяся под лед в Якутии машина ехала по реке в месте слива очистных вод

© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)Спасатели МЧС России подняли затонувший на реке Лене автомобиль
Спасатели МЧС России подняли затонувший на реке Лене автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Спасатели МЧС России подняли затонувший на реке Лене автомобиль
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Провалившаяся под лед в Якутии машина, где погибли два человека, ехала по реке в месте слива очистных вод, сообщает региональное СУСК РФ.
В Якутске под лед на реке Лена провалилась машина с людьми. В извлеченном из воды автомобиле было найдено тело погибшего ребенка. Прокуратура начала проверку. Минздрав республики сообщил, что в больницу поступили пять пострадавших с различными отморожениями. Состояние двух женщин и двух мужчин тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего мужчины средней степени тяжести.
"По данным следствия, 27 декабря 2025 года около 7.30 (01.30 мск) в районе местности "Даркылах" на не предусмотренном для использования в качестве переправы автотранспорта участке, расположенном в месте слива очистных вод, произошел провал под лед автомобиля марки Toyota Estima под управлением 23-летнего водителя", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в салоне автомобиля находились семь человек, шесть из которых смогли самостоятельно выбраться, 11-летняя девочка осталась в салоне.
"Жертвой произошедшего также стал неустановленный пожилой мужчина, который скончался на берегу в 50 метрах от места провала, по предварительным данным, от воздействия низкой температуры наружного воздуха", - отмечает следствие.
ПроисшествияРоссияЯкутскРека ЛенаToyota Corolla
 
 
