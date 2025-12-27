СК рассказал подробности по делу о машине, провалившейся под лед в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Провалившаяся под лед в Якутии машина, где погибли два человека, ехала по реке в месте слива очистных вод, сообщает региональное СУСК РФ.

Якутске под лед на реке Лена провалилась машина с людьми. В извлеченном из воды автомобиле было найдено тело погибшего ребенка. Прокуратура начала проверку. Минздрав республики сообщил, что в больницу поступили пять пострадавших с различными отморожениями. Состояние двух женщин и двух мужчин тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего мужчины средней степени тяжести.

"По данным следствия, 27 декабря 2025 года около 7.30 (01.30 мск) в районе местности "Даркылах" на не предусмотренном для использования в качестве переправы автотранспорта участке, расположенном в месте слива очистных вод, произошел провал под лед автомобиля марк и Toyo ta Estima под управлением 23-летнего водителя", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в салоне автомобиля находились семь человек, шесть из которых смогли самостоятельно выбраться, 11-летняя девочка осталась в салоне.