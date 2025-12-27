Рейтинг@Mail.ru
В Италии арестовали подозреваемых в сборе семи миллионов евро для ХАМАС
16:22 27.12.2025 (обновлено: 16:24 27.12.2025)
В Италии арестовали подозреваемых в сборе семи миллионов евро для ХАМАС
в мире, италия, генуя, хамас
В мире, Италия, Генуя, ХАМАС
В Италии арестовали подозреваемых в сборе семи миллионов евро для ХАМАС

В Италии расследуют передачу ХАМАС собранных на благотворительность 7 млн евро

© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
РИМ, 27 дек – РИА Новости. Собранные в Италии на благотворительность семь миллионов евро поступили в распоряжение палестинского движения ХАМАС, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на заключение национальной прокуратуры по борьбе с мафией и терроризмом.
В связи с расследованием антитеррористическое подразделение полиции Digos из Генуи в субботу провело девять арестов, в том числе представителей зарубежного отдела ХАМАС.
По сообщению Corriere, в рамках следствия, которое вела Фингвардия страны, установлено, что сбором средств для палестинского народа занимались три благотворительные организации. О других деталях не сообщается.
Пропалестинский митинг в Риме - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Более 40 полицейских пострадали в столкновениях на акции в Риме
5 октября, 15:39
 
