https://ria.ru/20251227/italija-2065066557.html
В Италии арестовали подозреваемых в сборе семи миллионов евро для ХАМАС
В Италии арестовали подозреваемых в сборе семи миллионов евро для ХАМАС - РИА Новости, 27.12.2025
В Италии арестовали подозреваемых в сборе семи миллионов евро для ХАМАС
Собранные в Италии на благотворительность семь миллионов евро поступили в распоряжение палестинского движения ХАМАС, сообщила газета Corriere della Sera со... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:22:00+03:00
2025-12-27T16:22:00+03:00
2025-12-27T16:24:00+03:00
в мире
италия
генуя
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/04/498030405_0:97:3006:1788_1920x0_80_0_0_65905277d015dedead4baf5cdd01b8af.jpg
https://ria.ru/20251005/es-2046500050.html
италия
генуя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/04/498030405_362:0:3006:1983_1920x0_80_0_0_2adcfea0f88e1191c8f602b3653d7783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, генуя, хамас
В мире, Италия, Генуя, ХАМАС
В Италии арестовали подозреваемых в сборе семи миллионов евро для ХАМАС
В Италии расследуют передачу ХАМАС собранных на благотворительность 7 млн евро