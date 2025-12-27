Иран находится в состоянии тотальной войны с Западом, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 27 дек - РИА Новости. Иран находится в состоянии "тотальной войны" с США, Израилем и европейскими странами, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.