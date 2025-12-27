Иран находится в состоянии тотальной войны с Западом, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 27 дек - РИА Новости. Иран находится в состоянии "тотальной войны" с США, Израилем и европейскими странами, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
"На мой взгляд, мы находимся в состоянии тотальной войны с США, Израилем и Европой. Они не хотят, чтобы наша страна стояла на ногах", - сказал президент интернет-ресурсу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Глава МИД Ирана призвал США не обманывать мир словами о протянутой руке
24 декабря, 19:01
Пезешкиан добавил, что США, Израиль и европейские страны пытаются окружить Иран и оказывают давление на республику во всех сферах: культуры, политики, безопасности и торговли.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что израильские официальные лица на минувших выходных предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана могут быть подготовкой к удару по Израилю. В свою очередь, официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи подчеркнул, что его страна не собирается вести переговоры с какими-либо государствами о своей ракетной программе, поскольку она необходима исключительно для обороны территории исламской республики.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия
22 декабря, 21:36