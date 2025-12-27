В Госдуме рассказали, когда ждать оживления рыночной ипотеки

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рыночная ипотека в России может заметно вырасти уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки ЦБ к 10%, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Ипотека активизируется, когда рыночные ставки опускаются ниже 15%. С учетом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными ставками составляет около 4 процентных пунктов, спрос на рыночную ипотеку заметно вырастет, скорее всего, уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки к 10%" - сообщил он.