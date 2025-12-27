https://ria.ru/20251227/ipoteka-2065015157.html
В Госдуме рассказали, когда ждать оживления рыночной ипотеки
В Госдуме рассказали, когда ждать оживления рыночной ипотеки
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рыночная ипотека в России может заметно вырасти уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки ЦБ к 10%, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Ипотека активизируется, когда рыночные ставки опускаются ниже 15%. С учетом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными ставками составляет около 4 процентных пунктов, спрос на рыночную ипотеку заметно вырастет, скорее всего, уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки к 10%" - сообщил он.
По его словам, негативные последствия массовых льготных ипотечных программ ощутили все, кто собирался приобретать жилье: цены на новостройки достигли запредельного уровня.
"Сейчас цены стабилизировались, но существенного отката вниз не произошло. Теперь главное не повторять прежних ошибок: все льготные программы должны быть строго адресными, чтобы не разгонять цены на жилье", - добавил Аксаков
