Губернатор Подмосковья поздравил спасателей с профессиональным праздником
Губернатор Подмосковья поздравил спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2025
Губернатор Подмосковья поздравил спасателей с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил спасателей региона с Днем спасателя РФ и вручил им государственные и региональные награды, передает... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27
2025-12-27T10:05:00+03:00
2025-12-27T10:05:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052771321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2c18aff4bdfebabfcdbd3ec4c39f303.jpg
россия
московская область (подмосковье)
Губернатор Подмосковья поздравил спасателей с профессиональным праздником
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил спасателей региона с Днем спасателя РФ и вручил им государственные и региональные награды, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно День спасателя Российской Федерации отмечается 27 декабря.
"Я хочу поблагодарить и за все те пожары, за все те чрезвычайные ситуации, которые команда ликвидирует и ликвидирует качественно, своевременно. И мы стараемся также и свою лепту вносить. Хочу еще раз всех поздравить, товарищи офицеры, коллеги, с наступающим праздником. Пусть каждое ваше возвращение домой радует ваших близких. Хочу пожелать в преддверии наступающего Нового года, чтобы было у вас удовлетворение и от собственной службы и мир, любовь в доме. Разрешите мне вручить государственные награды по поручению президента, а также наши региональные", - сказал Воробьев
в ходе торжественного мероприятия, посвящённого празднованию Дня спасателя Российской Федерации.
В ходе мероприятия начальник главного управления МЧС России
по Московской области
генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов выразил благодарность подразделениям, принимающим участие в оказании гуманитарной помощи новым регионам России, а также подразделениям, работающим в зоне проведения специальной военной операции.
"Сегодня перед каждым из нас, перед министерством в целом стоит много конкретных практических задач, значимых для государства и всех граждан. Уверен, что мы приложим все усилия, чтобы решить их грамотно и своевременно. При этом, важно обеспечить четкое взаимодействие всех органов власти и структур", - отметил Павлов.
Для гостей мероприятия была организована выставка-экспозиция новой специализированной техники, пожарно-спасательного оборудования производимого на территории Московской области, фотовыставка.