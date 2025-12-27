Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси проходит антиправительственная акция протеста - РИА Новости, 27.12.2025
19:21 27.12.2025 (обновлено: 19:32 27.12.2025)
В Тбилиси проходит антиправительственная акция протеста
В Тбилиси проходит антиправительственная акция протеста
Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2025
В Тбилиси проходит антиправительственная акция протеста

ТБИЛИСИ, 27 дек - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее организаторы акции обратились в МВД с просьбой предоставить им возможность провести акцию протеста. После принятия нового закона демонстранты обязаны заранее предупредить МВД о месте и времени проведения акции. МВД выдало им разрешение. При этом участникам митинга позволено передвигаться лишь по тротуарам и подземным переходам.
Изначально митингующие собрались у здания концертного зала на проспекте Меликишвили и начали шествие по проспекту Руставели. Конечной локацией является территория перед зданием парламента. Демонстранты держат в руках флаги Грузии и ЕС и выкрикивают антиправительственные лозунги.
