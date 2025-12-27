https://ria.ru/20251227/gruziya-2065088104.html
В Тбилиси проходит антиправительственная акция протеста
Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:21:00+03:00
в мире
