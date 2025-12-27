https://ria.ru/20251227/gripp-2065006919.html
Гонконгский грипп может изменить свою структуру, считает вирусолог
елена малинникова
РИА Новости: гонконгский грипп может изменить свою структуру
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Гонконгский грипп активизировался, из-за этого его антигенная структура может измениться, единственным средством защиты является вакцинация, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"На сегодняшний день гонконгский вирус активизировался, и, конечно же, есть причина к беспокойству в том, что этот вирус может изменить свою антигенную структуру. Поэтому единственная специфическая защита, которая предохранит от появления нового пандемичного варианта вируса гриппа, это вакцинация", - рассказала Малинникова
.
Она отметила, что современные вакцины способны сдерживать изменчивость вируса и его активное распространение, также активно снижается уровень заболеваемости. По словам врача, иммунная прослойка не дает проводить внутри организма перемешивание различных вариантов вируса и образование новых реассортантов. Таким образом, происходит сдерживание появления новых опасных подвариантов, которые могут вызвать эпидемии.