Госдума рассмотрит проект о мерах по противодействию мошенникам

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке в начале весенней сессии рассмотрит законопроект о мерах по противодействию мошенникам, Госдума в приоритетном порядке в начале весенней сессии рассмотрит законопроект о мерах по противодействию мошенникам, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство РФ внесло в Госдуму в пятницу второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, документ доступен в думской электронной базе. Володин направил проект в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке", - сказал Володин журналистам. Вопрос будет вынесен на заседание Совета Госдумы 12 января.

Председатель ГД напомнил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности.

"Принятые меры работают. Удалось остановить рост мошеннических действий. Правоохранительные органы фиксируют их снижение: за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием интернета и компьютерных технологий, снизилось на 10,8%. На 23% уменьшилось количество дистанционных краж, ИТ-мошенничества - на 8,3%", - отметил Володин.

Он добавил, что депутаты продолжают работу по борьбе с кибермошенничеством и защите граждан, их денежных средств от преступных посягательств. "Важно совершенствовать созданную правовую базу, оперативно реагировать на возникающие вызовы и новые ухищрения мошенников", - сказал Володин.

Среди предложений в проекте - дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.