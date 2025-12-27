Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект о мерах по противодействию мошенникам - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/gosduma-2065025143.html
Госдума рассмотрит проект о мерах по противодействию мошенникам
Госдума рассмотрит проект о мерах по противодействию мошенникам - РИА Новости, 27.12.2025
Госдума рассмотрит проект о мерах по противодействию мошенникам
Госдума в приоритетном порядке в начале весенней сессии рассмотрит законопроект о мерах по противодействию мошенникам, заявил журналистам председатель Госдумы... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T09:26:00+03:00
2025-12-27T09:26:00+03:00
общество
госдума рф
россия
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20251227/rosfinmonitoring-2065003370.html
https://ria.ru/20251226/moshenniki-2064750609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия, вячеслав володин
Общество, Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин
Госдума рассмотрит проект о мерах по противодействию мошенникам

ГД в начале весенней сессии проект о мерах по противодействию мошенникам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке в начале весенней сессии рассмотрит законопроект о мерах по противодействию мошенникам, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Правительство РФ внесло в Госдуму в пятницу второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, документ доступен в думской электронной базе. Володин направил проект в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Девушка держит в руках банковские карты - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Раскрыто число лиц, чьи карты попали в незаконные финоперации в 2025 году
00:35
"Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке", - сказал Володин журналистам. Вопрос будет вынесен на заседание Совета Госдумы 12 января.
Председатель ГД напомнил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности.
"Принятые меры работают. Удалось остановить рост мошеннических действий. Правоохранительные органы фиксируют их снижение: за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием интернета и компьютерных технологий, снизилось на 10,8%. На 23% уменьшилось количество дистанционных краж, ИТ-мошенничества - на 8,3%", - отметил Володин.
Он добавил, что депутаты продолжают работу по борьбе с кибермошенничеством и защите граждан, их денежных средств от преступных посягательств. "Важно совершенствовать созданную правовую базу, оперативно реагировать на возникающие вызовы и новые ухищрения мошенников", - сказал Володин.
Среди предложений в проекте - дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.
Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков, дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества к Новому году
Вчера, 01:29
 
ОбществоГосдума РФРоссияВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала