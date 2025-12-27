https://ria.ru/20251227/gosduma-2065006386.html
В Госдуме объяснили, почему 9 января будет выходным днем
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Девятое января 2026 года будет выходным днем, так как правительство обеспечило перенос нерабочего дня с 3 января, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Согласно российскому законодательству, если праздничный день совпадает с выходным, то нерабочим днём становится следующий после него. В 2026 году на новогодних праздниках выпадает два выходных: 3 и 4 января.
"По Трудовому кодексу в январе с 1 по 8 нерабочие, праздничные дни зафиксированы. Правительство обеспечило 9 января через перенос, тоже чтобы это был нерабочий день, для оптимизации труда и отдыха", — сказал Нилов
Он отметил, что, таким образом, в 2026 году с 1 по 11 января будут непрерывные выходные.