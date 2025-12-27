Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили, почему 9 января будет выходным днем - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 27.12.2025 (обновлено: 06:04 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/gosduma-2065006386.html
В Госдуме объяснили, почему 9 января будет выходным днем
В Госдуме объяснили, почему 9 января будет выходным днем - РИА Новости, 27.12.2025
В Госдуме объяснили, почему 9 января будет выходным днем
Девятое января 2026 года будет выходным днем, так как правительство обеспечило перенос нерабочего дня с 3 января, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T01:38:00+03:00
2025-12-27T06:04:00+03:00
ярослав нилов
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251223/vykhodnoy-2063977516.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярослав нилов, общество, госдума рф
Ярослав Нилов, Общество, Госдума РФ
В Госдуме объяснили, почему 9 января будет выходным днем

Депутат Нилов: из-за переноса рабочего дня 9 января будет выходным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Девятое января 2026 года будет выходным днем, так как правительство обеспечило перенос нерабочего дня с 3 января, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Согласно российскому законодательству, если праздничный день совпадает с выходным, то нерабочим днём становится следующий после него. В 2026 году на новогодних праздниках выпадает два выходных: 3 и 4 января.
"По Трудовому кодексу в январе с 1 по 8 нерабочие, праздничные дни зафиксированы. Правительство обеспечило 9 января через перенос, тоже чтобы это был нерабочий день, для оптимизации труда и отдыха", — сказал Нилов.
Он отметил, что, таким образом, в 2026 году с 1 по 11 января будут непрерывные выходные.
Новогодние декорации 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Последний день 2026 года будет выходным из-за переноса праздничного дня
23 декабря, 01:42
 
Ярослав НиловОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала