В Горловке при ударе дрона ВСУ поврежден объект теплоснабжающей организации

Объект теплоснабжающей организации поврежден в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.12.2025
