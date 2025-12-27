Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Google решил забрать серверы из России - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 27.12.2025 (обновлено: 13:08 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/google-2065008794.html
СМИ: Google решил забрать серверы из России
СМИ: Google решил забрать серверы из России - РИА Новости, 27.12.2025
СМИ: Google решил забрать серверы из России
Компания Google заберет у России устаревшие серверы, сообщает РБК со ссылкой на источники среди провайдеров. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T02:44:00+03:00
2025-12-27T13:08:00+03:00
россия
технологии
google
рбк (медиагруппа)
dell, inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg
https://ria.ru/20251209/rassledovanie-2060776528.html
https://ria.ru/20250702/google-2026643577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_960303f72f79f118e0eef9ff9323adb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, google, рбк (медиагруппа), dell, inc.
Россия, Технологии, Google, РБК (медиагруппа), Dell, Inc.
СМИ: Google решил забрать серверы из России

РБК: Google решил забрать свои серверы из России

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Компания Google заберет у России устаревшие серверы, сообщает РБК со ссылкой на источники среди провайдеров.
По их словам, американская корпорация направила интернет-провайдерам письмо, в котором заявила о планах забрать кэширующие серверы модели Dell R270.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google
9 декабря, 12:05
"Речь идет о серверах, которые использовались в рамках системы Google Global Cache (GGC), которая ускоряет доставку контента для пользователей. Google устанавливает такие серверы у операторов связи в разных странах мира, в том числе до 2022 года — в России", — говорится в материале.
Как сообщил источник, Google попросила отключить и извлечь перечисленные серверы, а также указать место, откуда их можно вывезти. При этом у части провайдеров, которые использовали эти хранилища, их уже забрали.
Суд неоднократно штрафовал Google за нарушения, выявленные Роскомнадзором. Также компанию наказали после решения ФАС. Служба пришла к выводу, что на YouTube действуют непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и контента.
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ: Google могут обязать выплатить штраф за незаконный сбор данных
2 июля, 03:59
 
РоссияТехнологииGoogleРБК (медиагруппа)Dell, Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала