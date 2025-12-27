СМИ: Google решил забрать серверы из России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Компания Google заберет у России устаревшие серверы, сообщает РБК со ссылкой на источники среди провайдеров.
По их словам, американская корпорация направила интернет-провайдерам письмо, в котором заявила о планах забрать кэширующие серверы модели Dell R270.
"Речь идет о серверах, которые использовались в рамках системы Google Global Cache (GGC), которая ускоряет доставку контента для пользователей. Google устанавливает такие серверы у операторов связи в разных странах мира, в том числе до 2022 года — в России", — говорится в материале.
Как сообщил источник, Google попросила отключить и извлечь перечисленные серверы, а также указать место, откуда их можно вывезти. При этом у части провайдеров, которые использовали эти хранилища, их уже забрали.
Суд неоднократно штрафовал Google за нарушения, выявленные Роскомнадзором. Также компанию наказали после решения ФАС. Служба пришла к выводу, что на YouTube действуют непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и контента.