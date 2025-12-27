Рейтинг@Mail.ru
Глава Росстандарта объяснил, почему обновляются ГОСТы на колбасу - РИА Новости, 27.12.2025
11:08 27.12.2025
Глава Росстандарта объяснил, почему обновляются ГОСТы на колбасу
Глава Росстандарта объяснил, почему обновляются ГОСТы на колбасу - РИА Новости, 27.12.2025
Глава Росстандарта объяснил, почему обновляются ГОСТы на колбасу
Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал в интервью РИА Новости, что потребители часто задают вопрос о причинах обновления стандартов на колбасу, однако... РИА Новости, 27.12.2025
общество
россия
антон шалаев
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
россия
2025
Новости
общество, россия, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Глава Росстандарта объяснил, почему обновляются ГОСТы на колбасу

Шалаев объяснил необходимость обновления ГОСТов на колбасу

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал в интервью РИА Новости, что потребители часто задают вопрос о причинах обновления стандартов на колбасу, однако изменения необходимы для проведения современных методов контроля для выявления добавок.
"Потребители часто задают вопрос: "А зачем менять ГОСТы? Мы помним, какие были советские колбасные изделия. Зачем актуализировать?" Но ведь технологии развиваются, и к сожалению, недобросовестные участники рынка тоже не стоят на месте. Поэтому становится все больше возможностей использовать добавки, которых раньше элементарно не существовало. Значит, нужны современные методы контроля для выявления подобных ингредиентов", - сказал Шалаев.
Он пояснил, что работа по обновлению ГОСТов касается в первую очередь совершенствования методов контроля, лабораторных испытаний, которые позволили бы более точно выявлять соответствие колбасных изделий. На сегодня в России существует несколько десятков действующих стандартов на различные рода мясные изделия, в том числе на колбасные.
