Глава Росстандарта объяснил, почему обновляются ГОСТы на колбасу

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал в интервью РИА Новости, что потребители часто задают вопрос о причинах обновления стандартов на колбасу, однако изменения необходимы для проведения современных методов контроля для выявления добавок.