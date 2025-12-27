Рейтинг@Mail.ru
Умер гитарист рок-группы The Cure Перри Бэмоунт
27.12.2025
Умер гитарист рок-группы The Cure Перри Бэмоунт
Умер гитарист рок-группы The Cure Перри Бэмоунт - РИА Новости, 27.12.2025
Умер гитарист рок-группы The Cure Перри Бэмоунт
Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт ушел из жизни в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни, сообщила группа на своем... РИА Новости, 27.12.2025
великобритания
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт ушел из жизни в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни, сообщила группа на своем официальном сайте.
"Мы с огромной печалью подтверждаем смерть нашего близкого друга и товарища по группе Перри Бэмоунта, который ушел из жизни после непродолжительной болезни у себя дома в Рождество", - говорится в заявлении The Cure.
Бэмоунт стал полноценным участником группы в 1990 году, играл на гитаре, шестиструнной бас-гитаре и клавишах в альбомах Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) и Bloodflowers (2000), отмечается в заявлении. За 14 лет Бэмоунт принял участие в более чем 400 выступлений. После возвращения в группу в 2022 году он сыграл еще 90 концертов, сообщила группа.
The Cure выразила свои соболезнования семье Бэмоунта.
Рок-группа The Cure была основана в 1976 году в Великобритании. Группа выпустила 14 студийных альбомов, при этом ей удалось продать более 30 миллионов их копий по всему миру.
 
Великобритания
 
 
