В Германию с августа въехали около 20 тысяч молодых украинцев, узнал Bild

БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет прибыли в Германию с августа, когда украинский кабмин разрешил данной категории граждан покидать страну, пишет газета Bild со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные германского федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF).
"В общей сложности 19 484 украинских мужчины в возрасте от 18 до 22 лет въехали в Германию с августа", - сообщил представитель ведомства в ответ на запрос газеты.
Отмечается, что пик въездов пришелся на первую неделю октября, а в настоящее время в страну въезжает менее 1000 украинских мужчин указанной категории в неделю. При этом, по данным Bild, немецкие города и коммуны испытывают серьезную нагрузку из-за расходов на их размещение.
"В октябре в (федеральной земле - ред.) Баден-Вюртемберг мы зафиксировали самый высокий месячный приток (беженцев - ред.) с марта 2023 года", - заявила изданию министр по вопросам миграции земли Марион Гентгес.
По словам Гентгес, это стало "первым тревожным сигналом". Политик предупредила, что если данная тенденция сохранится, то коммунам и городам грозит новая перегрузка.
С 2022 года в Германию въехало более 1,2 миллиона украинских граждан. По данным федерального агентства по трудоустройству за ноябрь, около 360 тысяч из них трудоустроены. По данным на август, 134 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет получали базовое соцпособие.
Поцелуй Иуды. Голландцы поддержали Украину особым образом
5 декабря, 08:00
Ранее кабмин ФРГ одобрил закон об отмене базового соцпособия Bürgergeld для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года беженцев с Украины и выплате им меньшего по размеру пособия для просителей убежища.
В ноябре канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы, прибывающие в ФРГ, не нужны Германии, они понадобятся на Украине, в том числе и для военной службы. Ранее он заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и обеспечить местом службы молодых украинцев, которые в большем количестве приезжают в Германию.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Мерц недоволен, что беженцы с Украины не работают
25 ноября, 19:06