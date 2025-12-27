https://ria.ru/20251227/germaniya-2065064295.html
В ФРГ считают, что страна находится в самом длительном кризисе в истории
В ФРГ считают, что страна находится в самом длительном кризисе в истории - РИА Новости, 27.12.2025
В ФРГ считают, что страна находится в самом длительном кризисе в истории
ФРГ находится в самом длительном кризисе со времен её основания, в случае отсутствия крупных реформ он станет затяжным, заявил глава Ассоциации работодателей... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:56:00+03:00
2025-12-27T15:56:00+03:00
2025-12-27T15:56:00+03:00
в мире
германия
европа
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
https://ria.ru/20251226/germaniya-2064995543.html
https://ria.ru/20251222/germaniya-2063705474.html
германия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, европа, фридрих мерц
В мире, Германия, Европа, Фридрих Мерц
В ФРГ считают, что страна находится в самом длительном кризисе в истории
Дульгер: ФРГ находится в самом длительном кризисе с момента основания
БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. ФРГ находится в самом длительном кризисе со времен её основания, в случае отсутствия крупных реформ он станет затяжным, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер в интервью агентству DPA.
Ранее в декабре министр экономики ФРГ
Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать. В числе причин ухудшения экономического положения в Германии она назвала ряд структурных проблем, высокие цены на энергоносители, а также геополитические изменения.
"Германии нужен решительный прорыв — иначе грозит затяжной кризис… Мы находимся в самом длительном кризисе со времени основания Федеративной Республики", - заявил он.
Дульгер потребовал, чтобы грядущий год стал "годом глубоких реформ". В частности, он призвал к существенному сокращению бюрократии, чтобы предоставить предприятиям и гражданам больше свободы для развития.
"Внешнеполитические кризисы делают внутренние реформы более необходимыми, чем когда-либо. Я хотел бы напомнить канцлеру (Фридриху Мерцу
- ред.): эффективная внешняя и политика безопасности возможны только тогда, когда экономика растёт", - подчеркнул он.
ВВП крупнейшей экономики Европы
, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).