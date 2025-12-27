В ФРГ считают, что страна находится в самом длительном кризисе в истории

БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. ФРГ находится в самом длительном кризисе со времен её основания, в случае отсутствия крупных реформ он станет затяжным, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер в интервью агентству DPA.

Ранее в декабре министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать. В числе причин ухудшения экономического положения в Германии она назвала ряд структурных проблем, высокие цены на энергоносители, а также геополитические изменения.

"Германии нужен решительный прорыв — иначе грозит затяжной кризис… Мы находимся в самом длительном кризисе со времени основания Федеративной Республики", - заявил он.

Дульгер потребовал, чтобы грядущий год стал "годом глубоких реформ". В частности, он призвал к существенному сокращению бюрократии, чтобы предоставить предприятиям и гражданам больше свободы для развития.

"Внешнеполитические кризисы делают внутренние реформы более необходимыми, чем когда-либо. Я хотел бы напомнить канцлеру ( Фридриху Мерцу - ред.): эффективная внешняя и политика безопасности возможны только тогда, когда экономика растёт", - подчеркнул он.