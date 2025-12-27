Опрос показал неоднозначное отношение немцев к работе правительства Мерца

БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. В ФРГ 37% жителей считают, что правительство Фридриха Мерца с большей вероятностью не доработает до конца срока, истекающего в начале 2029 года, следует из опроса компании YouGov для издания Welt am Sonntag.
Согласно результатам опроса, 37% считают "очень маловероятным", что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ продержится у власти до конца каденции весной 2029 года. 53% участников опроса склоняются к тому, что правительство Мерца продержится до следующих выборов, а 9% не нашлись, что ответить, либо же отказались давать свою оценку.
Отмечается, что на востоке страны сомнения в сохранении коалиции выражены сильнее, чем на западе. Так, досрочный распад коалиции вероятным считают 42% жителей восточных федеральных земель, тогда как среди западных немцев так думают лишь 36%.
Опрос был проведен с 17 по 19 декабря среди 1010 человек. Данные о погрешности не приводятся.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.