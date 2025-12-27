Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал неоднозначное отношение немцев к работе правительства Мерца - РИА Новости, 27.12.2025
14:57 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/germaniya-2065058373.html
Опрос показал неоднозначное отношение немцев к работе правительства Мерца
Опрос показал неоднозначное отношение немцев к работе правительства Мерца
В ФРГ 37% жителей считают, что правительство Фридриха Мерца с большей вероятностью не доработает до конца срока, истекающего в начале 2029 года, следует из... РИА Новости, 27.12.2025
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
bild
левая (партия)
германия
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, bild, левая (партия)
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild, Левая (партия)
Опрос показал неоднозначное отношение немцев к работе правительства Мерца

YouGov: 37% немцев считают, что правительство Мерца не доработает до конца срока

© Getty Images / Pierre CromФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Getty Images / Pierre Crom
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. В ФРГ 37% жителей считают, что правительство Фридриха Мерца с большей вероятностью не доработает до конца срока, истекающего в начале 2029 года, следует из опроса компании YouGov для издания Welt am Sonntag.
Согласно результатам опроса, 37% считают "очень маловероятным", что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ продержится у власти до конца каденции весной 2029 года. 53% участников опроса склоняются к тому, что правительство Мерца продержится до следующих выборов, а 9% не нашлись, что ответить, либо же отказались давать свою оценку.
Отмечается, что на востоке страны сомнения в сохранении коалиции выражены сильнее, чем на западе. Так, досрочный распад коалиции вероятным считают 42% жителей восточных федеральных земель, тогда как среди западных немцев так думают лишь 36%.
Опрос был проведен с 17 по 19 декабря среди 1010 человек. Данные о погрешности не приводятся.
Ранее опрос, проведённый институтом INSA для немецкой газеты Bild показал, что деятельность Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ одобряют только 22% немцев.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Германии грозит длительная стагнация из-за ошибок Мерца, сообщает Ifo
Вчера, 22:55
 
