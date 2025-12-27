БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Призыв направить на Украину военнослужащих ЕС является крайне опасным обострением конфликта с Российской Федерацией, отправка Киеву денежных средств и оружия должна прекратиться, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
Ранее глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза, сообщает немецкая газета Die Zeit. Политик подчеркнул, что хотел бы видеть на Украине солдат с европейским флагом на форме.
Она выступила против отправки на Украину денежных средств, оружия, и военнослужащих, будь то под флагом НАТО или ЕС.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.