В Германии назвали опасным призыв отправить на Украину военных ЕС

БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Призыв направить на Украину военнослужащих ЕС является крайне опасным обострением конфликта с Российской Федерацией, отправка Киеву денежных средств и оружия должна прекратиться, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.