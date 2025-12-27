https://ria.ru/20251227/gerasimov-2065103247.html
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий - РИА Новости, 27.12.2025
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий
Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
херсонская область
валерий герасимов
владимир путин
россия
донбасс
херсонская область
безопасность, россия, донбасс, херсонская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Херсонская область , Валерий Герасимов, Владимир Путин
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий
Герасимов: ВС РФ продолжат освобождать Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области