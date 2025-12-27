Рейтинг@Mail.ru
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 27.12.2025
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий - РИА Новости, 27.12.2025
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий
Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 27.12.2025
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий

Герасимов: ВС РФ продолжат освобождать Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск.
"Выполнение задач по освобождению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей, соединения воинскими частями объединенной группировки будет продолжено", - сказал Герасимов на совещании с президентом РФ.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска
20:37
Специальная военная операция на Украине
 
 
