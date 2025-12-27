Рейтинг@Mail.ru
20:32 27.12.2025 (обновлено: 21:55 27.12.2025)
Герасимов рассказал о работе ВС России в Константиновке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более половины городской застройки в Константиновке находится под контролем Вооруженных сил РФ, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Продолжаются уличные бои в Константиновке. Под нашим контролем находится более половины городской застройки", - сказал Герасимов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Белоусов поздравил военных с освобождением Гуляйполя
КонстантиновкаПроисшествияВалерий ГерасимовРоссияВладимир Путин
 
 
