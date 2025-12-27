https://ria.ru/20251227/gerasimov-2065095928.html
Герасимов рассказал о продолжении выполнении задач группировкой "Север"
Герасимов рассказал о продолжении выполнении задач группировкой "Север"
Группировка "Север" продолжает выполнять задачи по созданию полосы безопасности, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:27:00+03:00
2025-12-27T20:27:00+03:00
2025-12-27T20:28:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
россия
2025
Герасимов: группировка "Север" продолжает создавать полосы безопасности