"Газпром" рассказал о проблемах с запасами газа в Прибалтике - РИА Новости, 27.12.2025
11:53 27.12.2025
"Газпром" рассказал о проблемах с запасами газа в Прибалтике
"Газпром" рассказал о проблемах с запасами газа в Прибалтике - РИА Новости, 27.12.2025
"Газпром" рассказал о проблемах с запасами газа в Прибалтике
Крайне сложная ситуация с запасами газа в Прибалтике - единственное хранилище газа опустошено более чем наполовину, это может стать серьезной проблемой для...
2025-12-27T11:53:00+03:00
2025-12-27T11:53:00+03:00
в мире
прибалтика
газпром
прибалтика
в мире, прибалтика, газпром
В мире, Прибалтика, Газпром
"Газпром" рассказал о проблемах с запасами газа в Прибалтике

"Газпром": хранилище газа в Прибалтике опустошено более чем наполовину

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Литве
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Литве . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Крайне сложная ситуация с запасами газа в Прибалтике - единственное хранилище газа опустошено более чем наполовину, это может стать серьезной проблемой для надежного газоснабжения региона в период холодов, сообщил "Газпром".
"Крайне сложная ситуация - в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
На 25 декабря заполненность Инчукалнского подземного хранилища газа сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля.
В сообщении "Газпрома" добавляется, что недостаточный объем газа в ПХГ может стать серьезной проблемой для надежного газоснабжения потребителей в период холодов.
