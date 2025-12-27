"Газпром" рассказал о проблемах с запасами газа в Прибалтике

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Крайне сложная ситуация с запасами газа в Прибалтике - единственное хранилище газа опустошено более чем наполовину, это может стать серьезной проблемой для надежного газоснабжения региона в период холодов, сообщил "Газпром".
"Крайне сложная ситуация - в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
На 25 декабря заполненность Инчукалнского подземного хранилища газа сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля.
В сообщении "Газпрома" добавляется, что недостаточный объем газа в ПХГ может стать серьезной проблемой для надежного газоснабжения потребителей в период холодов.
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли
23 декабря, 08:00