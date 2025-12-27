Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:20 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/gaz-2065042636.html
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 27.12.2025
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Новоподрезково" на севере столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T12:20:00+03:00
2025-12-27T12:20:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004065732_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a1e12c3a717bfdd9a0c00ca1ac7c0eda.jpg
https://realty.ria.ru/20251226/moszhilinspektsija-2064918033.html
https://ria.ru/20251226/moskva-2064848556.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004065732_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_48653323d5970ab3c468aa2b6a3d9301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Новоподрезково»

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Газорегуляторный пункт
Газорегуляторный пункт - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Газорегуляторный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Новоподрезково" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Выполнили модернизацию газорегуляторного пункта "Новоподрезково" на Колпинской улице, который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора одноименного поселка и деревни Черкизово", - отметил Бирюков.
Мосжилинспекция - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Мосжилинспекция выявила незаконную перепланировку на северо-западе Москвы
Вчера, 15:48
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта установили современный шкафной газорегуляторный пункт мощностью 600 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Москве более 1,8 тыс км газопроводов построено и реконструировано
Вчера, 13:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала