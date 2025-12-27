На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Новоподрезково" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Выполнили модернизацию газорегуляторного пункта "Новоподрезково" на Колпинской улице, который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора одноименного поселка и деревни Черкизово", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

"В рамках проекта установили современный шкафной газорегуляторный пункт мощностью 600 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.