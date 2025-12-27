https://ria.ru/20251227/gaz-2065042636.html
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Новоподрезково" на севере столицы, сообщил журналистам
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
москва
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Новоподрезково»
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Новоподрезково" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Выполнили модернизацию газорегуляторного пункта "Новоподрезково" на Колпинской улице, который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора одноименного поселка и деревни Черкизово", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта установили современный шкафной газорегуляторный пункт мощностью 600 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.