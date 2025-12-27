Врач рассказала, как пережить новогоднее застолье без вреда здоровью

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пережить новогоднее застолье так, чтобы оно не повредило желудочно-кишечному тракту, можно, если снизить калорийность блюд, сократить употребление алкоголя и не забывать о перерывах в приемах пищи, рассказала РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет", заведующая гастроэнтерологическим отделением клиник СамГМУ Юлия Пирогова.

"Прежде всего, необходимо заранее продумать оптимальное меню и не стремиться приготовить множество калорийных блюд. Рекомендуется ограничиться парой салатов, в состав которых включить овощи и зелень, а заправку майонезом заменить на йогурт или сметану", - рассказала Пирогова.

Что касается горячего, гастроэнтеролог посоветовала отдать предпочтение запеченному и нежирному мясу - курице, телятине, индейке или рыбе. На гарнир лучше выбрать овощи и зелень. "Десерт должен быть легким: лучше отказаться от бисквитных тортов с масляным кремом в пользу фруктово-йогуртных десертов, фруктов и горького шоколада", - отметила Пирогова.

Она добавила, что не стоит злоупотреблять алкогольными напитками и тем более их смешивать. Лучше отдать предпочтение воде и морсам. Мандарины стоит есть до салатов. Этот цитрус быстро переваривается, и если начать угощаться им после основных блюд, может начаться процесс брожения, вызывая метеоризм и дискомфорт в животе, обратила внимание врач.

При этом Пирогова не рекомендует голодать 30 и 31 декабря с целью не переесть за новогодним столом. Есть нужно малыми порциями и неторопливо, чтобы появлялось осознанное насыщение. "В длинную новогоднюю ночь необходимо делать перерывы в приемах пищи, например, прогуляться на свежем воздухе", - объяснила эксперт.