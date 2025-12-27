Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как пережить новогоднее застолье без вреда здоровью
27.12.2025
Врач рассказала, как пережить новогоднее застолье без вреда здоровью
Врач рассказала, как пережить новогоднее застолье без вреда здоровью
Врач рассказала, как пережить новогоднее застолье без вреда здоровью
Пережить новогоднее застолье так, чтобы оно не повредило желудочно-кишечному тракту, можно, если снизить калорийность блюд, сократить употребление алкоголя и не
общество, самгму, новый год, здоровье - общество
Общество, СамГМУ, Новый год, Здоровье - Общество
Врач рассказала, как пережить новогоднее застолье без вреда здоровью

Пирогова посоветовала снизить калорийность блюд для новогоднего застолья

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пережить новогоднее застолье так, чтобы оно не повредило желудочно-кишечному тракту, можно, если снизить калорийность блюд, сократить употребление алкоголя и не забывать о перерывах в приемах пищи, рассказала РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет", заведующая гастроэнтерологическим отделением клиник СамГМУ Юлия Пирогова.
"Прежде всего, необходимо заранее продумать оптимальное меню и не стремиться приготовить множество калорийных блюд. Рекомендуется ограничиться парой салатов, в состав которых включить овощи и зелень, а заправку майонезом заменить на йогурт или сметану", - рассказала Пирогова.
Что касается горячего, гастроэнтеролог посоветовала отдать предпочтение запеченному и нежирному мясу - курице, телятине, индейке или рыбе. На гарнир лучше выбрать овощи и зелень. "Десерт должен быть легким: лучше отказаться от бисквитных тортов с масляным кремом в пользу фруктово-йогуртных десертов, фруктов и горького шоколада", - отметила Пирогова.
Она добавила, что не стоит злоупотреблять алкогольными напитками и тем более их смешивать. Лучше отдать предпочтение воде и морсам. Мандарины стоит есть до салатов. Этот цитрус быстро переваривается, и если начать угощаться им после основных блюд, может начаться процесс брожения, вызывая метеоризм и дискомфорт в животе, обратила внимание врач.
При этом Пирогова не рекомендует голодать 30 и 31 декабря с целью не переесть за новогодним столом. Есть нужно малыми порциями и неторопливо, чтобы появлялось осознанное насыщение. "В длинную новогоднюю ночь необходимо делать перерывы в приемах пищи, например, прогуляться на свежем воздухе", - объяснила эксперт.
Пирогова рассказала, что после Нового года к гастроэнтерологу россияне чаще обращаются с жалобами на тяжесть и боли в верхних отделах живота, метеоризм, нарушение стула, изжогу и горечь во рту. Причина этому - перегрузка пищеварительной системы жирными, жареными, солеными, сладкими блюдами и алкоголем. Длительные застолья и переедание - настоящее испытание для поджелудочной железы, желчного пузыря и печени, заключила врач.
Общество
 
 
