ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ФСБ России сообщила о задержании жительницы Донецка, причастной к шпионажу и призывам к терроризму.

"Женщина задержана за публикации призывов к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России", - говорится в сообщении.