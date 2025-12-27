ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ФСБ России сообщила о задержании жительницы Донецка, причастной к шпионажу и призывам к терроризму.
По информации российской спецслужбы, следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждены уголовные дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о шпионаже.
"Женщина задержана за публикации призывов к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России", - говорится в сообщении.
"ФСБ России в очередной раз предупреждает о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности", - подчеркивается в сообщении.
ФСБ также заявила, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете потенциальных исполнителей для разведывательно-диверсионной деятельности с целью нанесения ущерба России. "Призываем российских граждан к бдительности во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - добавили в ведомстве.