Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/fsb-2065028509.html
ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму
ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму - РИА Новости, 27.12.2025
ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму
ФСБ России сообщила о задержании жительницы Донецка, причастной к шпионажу и призывам к терроризму. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T09:50:00+03:00
2025-12-27T09:50:00+03:00
происшествия
россия
донецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251226/bashkirija-2064858887.html
https://ria.ru/20251225/fsb-2064550923.html
россия
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика
Происшествия, Россия, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донецкая Народная Республика
ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму

ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и публичные призывы к терроризму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ФСБ России сообщила о задержании жительницы Донецка, причастной к шпионажу и призывам к терроризму.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, причастной к шпионажу и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении ведомства.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Башкирии студента арестовали за участие в террористической организации
Вчера, 13:35
По информации российской спецслужбы, следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждены уголовные дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о шпионаже.
"Женщина задержана за публикации призывов к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России", - говорится в сообщении.
"ФСБ России в очередной раз предупреждает о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности", - подчеркивается в сообщении.
ФСБ также заявила, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете потенциальных исполнителей для разведывательно-диверсионной деятельности с целью нанесения ущерба России. "Призываем российских граждан к бдительности во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - добавили в ведомстве.
Место ликвидации террориста, который хотел по заданию украинских спецслужб взорвать федеральное газохранилище - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
25 декабря, 11:54
 
ПроисшествияРоссияДонецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала