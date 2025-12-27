Во Франции обвинили генерала Паломеро в подстрекательстве к войне с Россией

ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил бывшего начальника штаба Военно-воздушных сил Франции и военного советника президента Эммануэля Макрона во время его предвыборной кампании 2017 года генерала Жана-Поля Паломеро в подстрекательстве к войне Франции с Россией из-за его заявлений о необходимости "принятия смелых решений" для того, чтобы "поддержать Украину".