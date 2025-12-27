ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил бывшего начальника штаба Военно-воздушных сил Франции и военного советника президента Эммануэля Макрона во время его предвыборной кампании 2017 года генерала Жана-Поля Паломеро в подстрекательстве к войне Франции с Россией из-за его заявлений о необходимости "принятия смелых решений" для того, чтобы "поддержать Украину".
Генерал Паломеро заявил накануне в эфире телеканала LCI, что если Франция и другие европейские страны "действительно хотят поддержать Украину" через отправку туда войск, то им необходимо "принимать смелые решения", не уточнив, что он имеет в виду. Генерал при этом добавил, что европейские войска в таком случае должны быть развернуты на переднем крае боевого соприкосновения, иначе их присутствие в зоне конфликта не будет иметь смысла. Паломеро также добавил, что, по его мнению, планы по отправке войск в зону конфликта "уже реализуются".
"Война! Поразительное интервью генерала Паломеро, военного советника Макрона во время его предвыборной кампании 2017 года и генерала НАТО, который раскрывает секреты и обещает нам войну с Россией!.. Они хотят войны! ... французы не хотят этой войны, которая не является нашей!" – написал Филиппо на своей странице в соцсети Х, комментируя заявления генерала.
Политик добавил, что не верит в существование "российской угрозы" для Франции и вновь призвал к выходу страны из ЕС и НАТО.
"Нет никакой российской угрозы для Франции! Давайте остановим этот крайне опасный цирк! Давайте выберем свободную Францию и мир! Вне ЕС и вне НАТО!" – написал он.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, что чревато резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.