Переживший покушение Фицо удивил своей спортивной формой и ездой на роликах

БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Видеозапись с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который прокатился на роликах по самому длинному автомобильному тоннелю республики, собрала более 4 тысяч комментариев, многих пользователей восхитила физическая форма политика, получившего несколько ранений в результате совершенного на него покушения в 2024 году, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные официального аккаунта в соцсети.
В понедельник Фицо опубликовал видеозапись, на которой он едет на роликах по самому длинному автотоннелю республики. Его длина составляет 7,5 километра. Тоннель строили почти 30 лет, премьер Словакии в понедельник участвовал в его торжественном открытии. На данный момент публикация набрала 4,2 тысячи комментариев и 37,1 тысячи реакций. Многих пользователей восхитила физическая форма словацкого политика.
"Господин премьер, вы отлично катаетесь на роликах, вы борец", - написала Ивана Бенкова, ее запись поддержали 1,1 тысячи пользователей.
Комментаторы также поздравили премьера с наступающими праздниками - Рождеством и Новым годом.
"Роберт, желаю тебе счастливого Рождества и крепкого здоровья. Радуйся своим успехам. Спасибо", - написал пользователь Лацо Табацик.
Многие пользователи прокомментировали пост Фицо одной фразой: вы супер.
"Мое восхищение. Супер", - написала Мария Добротова.
Алжбета Смидова отметила, что "Фицо - независимый политик, который не читает по бумаге и все держит в голове", пожелав ему дальнейших успехов в работе.
Премьер-министр Словакии был серьезно ранен в мае 2024 года в результате совершенного на него покушения. К работе политик вернулся в июле 2024 года. Весной 2025 года Фицо приглашал журналистов, которые сомневаются в его физической форме присоединиться к его утренней тренировке, но, как сообщил сам политик, никто из них этого не сделал. Премьер Словакии тогда опубликовал фотографию, где он стоит по пояс в воде после купания в открытом водоеме. В тот день в Братиславе с утра шел моросящий дождь, а температура была 12-13 градусов.
