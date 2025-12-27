Переживший покушение Фицо удивил своей спортивной формой и ездой на роликах

БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Видеозапись с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который прокатился на роликах по самому длинному автомобильному тоннелю республики, собрала более 4 тысяч комментариев, многих пользователей восхитила физическая форма политика, получившего несколько ранений в результате совершенного на него покушения в 2024 году, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные официального аккаунта в соцсети.

В понедельник Фицо опубликовал видеозапись, на которой он едет на роликах по самому длинному автотоннелю республики. Его длина составляет 7,5 километра. Тоннель строили почти 30 лет, премьер Словакии в понедельник участвовал в его торжественном открытии. На данный момент публикация набрала 4,2 тысячи комментариев и 37,1 тысячи реакций. Многих пользователей восхитила физическая форма словацкого политика.

"Господин премьер, вы отлично катаетесь на роликах, вы борец", - написала Ивана Бенкова, ее запись поддержали 1,1 тысячи пользователей.

Комментаторы также поздравили премьера с наступающими праздниками - Рождеством и Новым годом.

"Роберт, желаю тебе счастливого Рождества и крепкого здоровья. Радуйся своим успехам. Спасибо", - написал пользователь Лацо Табацик.

Многие пользователи прокомментировали пост Фицо одной фразой: вы супер.

"Мое восхищение. Супер", - написала Мария Добротова.

Алжбета Смидова отметила, что "Фицо - независимый политик, который не читает по бумаге и все держит в голове", пожелав ему дальнейших успехов в работе.