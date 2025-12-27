Филат заявил, что подал апелляцию на приговор французского суда

КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат напомнил о презумпции невиновности в связи сообщением о приговоре к двум годам лишения свободы, вынесенном в отношении него французским судом, подчеркнув, что решение не является окончательным, так как на него подана апелляция.
Ранее в субботу полиция Молдавии заявила, что Филат объявлен в розыск по линии Интерпола после того, как во Франции его приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в якобы отмывании денег. Филат отреагировал в своем Telegram-канале на сообщение о решении суда во Франции, сделав некоторые уточнения.
"Указанное решение не является окончательным. Оно было обжаловано в апелляционном порядке, и до исчерпания всех правовых средств защиты не может порождать окончательных юридических последствий. В этих условиях дело не может быть передано в Республику Молдова для признания или исполнения до тех пор, пока судебные процедуры во Франции продолжаются", - написал Филат.
Политик напомнил, что в этой ситуации продолжает действовать презумпция невиновности.
"Любое представление данного решения как окончательного вердикта или формулирование необратимых выводов является преждевременным и противоречит принципам правового государства", - подчеркнул Филат.
Экс-премьер отметил, что мотивировочная часть решения на данный момент отсутствует, пообещав выступить с подробным и аргументированным комментарием после полного анализа решения.
Агентство AFP сообщило 22 декабря, что французский суд заочно приговорил Филата к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тысяч евро за якобы отмывание денег в рамках коррупционного дела. Сам Филат заявил, что намерен опротестовать решение, которое он считает политически мотивированным.
Французские власти в 2022 году возбудили уголовное дело из-за виллы недалеко от Женевы, расположенной на территории Франции и принадлежащей племяннице Филата. По мнению французской стороны, это здание было приобретено на средства, якобы полученные Филатом в результате коррупции и отмывания денег в особо крупных размерах.
В 2016 году Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Все это время он находился в тюрьме №13 в Кишиневе. В декабре 2019 года Филат был досрочно освобожден по решению суда.