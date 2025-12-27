Рейтинг@Mail.ru
Филат заявил, что подал апелляцию на приговор французского суда - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/filat-2065067348.html
Филат заявил, что подал апелляцию на приговор французского суда
Филат заявил, что подал апелляцию на приговор французского суда - РИА Новости, 27.12.2025
Филат заявил, что подал апелляцию на приговор французского суда
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат напомнил о презумпции невиновности в связи сообщением о приговоре к двум годам лишения свободы, вынесенном в отношении него... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:29:00+03:00
2025-12-27T16:29:00+03:00
в мире
франция
молдавия
женева (город)
владимир филат
интерпол
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74840/44/748404422_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_64cc6ca04cbd4ff699c3258091b1c64d.jpg
https://ria.ru/20250806/plahotnjuk-2033694079.html
https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024126386.html
https://ria.ru/20251227/filat-2065054153.html
франция
молдавия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74840/44/748404422_106:0:2773:2000_1920x0_80_0_0_65cf4c04a59d73f529ab76a5f9536d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, молдавия, женева (город), владимир филат, интерпол, сбербанк россии
В мире, Франция, Молдавия, Женева (город), Владимир Филат, Интерпол, Сбербанк России
Филат заявил, что подал апелляцию на приговор французского суда

Экс-премьер Молдавии Филат: решение суда во Франции не является окончательным

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат напомнил о презумпции невиновности в связи сообщением о приговоре к двум годам лишения свободы, вынесенном в отношении него французским судом, подчеркнув, что решение не является окончательным, так как на него подана апелляция.
Ранее в субботу полиция Молдавии заявила, что Филат объявлен в розыск по линии Интерпола после того, как во Франции его приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в якобы отмывании денег. Филат отреагировал в своем Telegram-канале на сообщение о решении суда во Франции, сделав некоторые уточнения.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии
6 августа, 13:13
«
"Указанное решение не является окончательным. Оно было обжаловано в апелляционном порядке, и до исчерпания всех правовых средств защиты не может порождать окончательных юридических последствий. В этих условиях дело не может быть передано в Республику Молдова для признания или исполнения до тех пор, пока судебные процедуры во Франции продолжаются", - написал Филат.
Политик напомнил, что в этой ситуации продолжает действовать презумпция невиновности.
"Любое представление данного решения как окончательного вердикта или формулирование необратимых выводов является преждевременным и противоречит принципам правового государства", - подчеркнул Филат.
Экс-премьер отметил, что мотивировочная часть решения на данный момент отсутствует, пообещав выступить с подробным и аргументированным комментарием после полного анализа решения.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Молдавии подтвердили задержание в ОАЭ экс-директора службы безопасности
20 июня, 10:32
Агентство AFP сообщило 22 декабря, что французский суд заочно приговорил Филата к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тысяч евро за якобы отмывание денег в рамках коррупционного дела. Сам Филат заявил, что намерен опротестовать решение, которое он считает политически мотивированным.
Французские власти в 2022 году возбудили уголовное дело из-за виллы недалеко от Женевы, расположенной на территории Франции и принадлежащей племяннице Филата. По мнению французской стороны, это здание было приобретено на средства, якобы полученные Филатом в результате коррупции и отмывания денег в особо крупных размерах.
В 2016 году Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Все это время он находился в тюрьме №13 в Кишиневе. В декабре 2019 года Филат был досрочно освобожден по решению суда.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Интерпол объявил в розыск экс-премьера Молдавии Филата по запросу Франции
14:27
 
В миреФранцияМолдавияЖенева (город)Владимир ФилатИнтерполСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала