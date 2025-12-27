Интерпол объявил в розыск экс-премьера Молдавии Филата по запросу Франции

КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Полиция Молдавии заявляет, что экс-премьер Молдавии Владимир Филат объявлен в розыск по линии Интерпола после того, как во Франции его приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в якобы отмывании денег, это решение Филат ранее назвал политически мотивированным.