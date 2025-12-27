Интерпол объявил в розыск экс-премьера Молдавии Филата по запросу Франции

КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Полиция Молдавии заявляет, что экс-премьер Молдавии Владимир Филат объявлен в розыск по линии Интерпола после того, как во Франции его приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в якобы отмывании денег, это решение Филат ранее назвал политически мотивированным.
Агентство AFP сообщило 22 декабря, что французский суд заочно приговорил Филата к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тысяч евро за якобы отмывание денег в рамках коррупционного дела. Сам Филат заявил, что намерен опротестовать решение, которое он считает политически мотивированным.
Французские власти в 2022 году возбудили уголовное дело в отношении виллы недалеко от Женевы, расположенной на территории Франции, которая принадлежит племяннице Филата. По мнению французской стороны, это здание было приобретено на финансовые средства, полученные Филатом в результате якобы коррупции и отмывания денег в особо крупных размерах.
В 2016 году Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Все это время он находился в тюрьме №13 в Кишиневе. В декабре 2019 года Филат был досрочно освобожден по решению суда.
