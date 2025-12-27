Рейтинг@Mail.ru
ФБР переезжает из штаб-квартиры в центре Вашингтона - РИА Новости, 27.12.2025
04:22 27.12.2025
ФБР переезжает из штаб-квартиры в центре Вашингтона
ФБР переезжает из штаб-квартиры в центре Вашингтона
ФБР переезжает из штаб-квартиры в центре Вашингтона
ФБР переезжает из здания в центре Вашингтона, отказываясь от штаб-квартиры, чей архитектурный стиль критиковал президент США Дональд Трамп, сообщил директор... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T04:22:00+03:00
2025-12-27T04:22:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
рональд рейган
фбр
вашингтон (штат)
сша
2025
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, рональд рейган, фбр
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Рональд Рейган, ФБР
ФБР переезжает из штаб-квартиры в центре Вашингтона

Кэш Патель: ФБР переезжает из штаб-квартиры в центре Вашингтона

Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. ФБР переезжает из здания в центре Вашингтона, отказываясь от штаб-квартиры, чей архитектурный стиль критиковал президент США Дональд Трамп, сообщил директор бюро Каш Патель.
"После 20 лет неудачных попыток мы завершили разработку плана по закрытию штаб-квартиры в здании Гувера", - сообщил Патель в соцсети Х.
По словам Пателя, на строительство новой штаб-квартиры планировали потратить почти 5 миллиардов долларов, а открыть ее собирались только в 2035 году. Глава ФБР подчеркнул, что от этого плана отказались и сэкономили средства, выбрав для переезда здание Рональда Рейгана вблизи Белого дома.
"Переход начинается немедленно вместе с необходимыми улучшениями инфраструктуры и для безопасности, которые уже идут", - рассказал Патель, добавив, что "здание Гувера будет закрыто навсегда".
Штаб-квартира ФБР находится в здании Эдгара Гувера, которое является ярким образцом стиля брутализм. Трамп ранее заявлял, что ему нравится классическая архитектура, в которой исполнены Белый дом и Капитолий. Здание Рейгана исполнено в стиле неоклассицизм.
В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампРональд РейганФБР
 
 
