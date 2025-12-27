ФБР переезжает из штаб-квартиры в центре Вашингтона

"После 20 лет неудачных попыток мы завершили разработку плана по закрытию штаб-квартиры в здании Гувера", - сообщил Патель в соцсети Х.

"Переход начинается немедленно вместе с необходимыми улучшениями инфраструктуры и для безопасности, которые уже идут", - рассказал Патель, добавив, что "здание Гувера будет закрыто навсегда".