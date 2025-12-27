Рейтинг@Mail.ru
Заявление Трампа в адрес Зеленского вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 27.12.2025
09:30 27.12.2025 (обновлено: 15:40 27.12.2025)
Заявление Трампа в адрес Зеленского вызвало переполох на Западе
Президент США Дональд Трамп сделал Владимиру Зеленскому предупреждение перед их встречей в воскресенье, пишет Daily Express. РИА Новости, 27.12.2025
в мире
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
украина
сергей рябков
нато
в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сергей рябков, нато, запорожская аэс, мирный план сша по украине
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Сергей Рябков, НАТО, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал Владимиру Зеленскому предупреждение перед их встречей в воскресенье, пишет Daily Express.
"Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей в воскресенье", — говорится в публикации.
"Ждет смерти": Трампа предупредили о гнусном плане Зеленского
01:16
Издание отметило, что глава Белого дома не готов сразу поддерживать украинские инициативы.
Накануне американский лидер заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Как подчеркнул в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Приходится рисковать": в Европе испугались встречи Трампа с Зеленским
02:00
 
