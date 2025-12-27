Заявление Трампа в адрес Зеленского вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал Владимиру Зеленскому предупреждение перед их встречей в воскресенье, пишет Daily Express.
«
"Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей в воскресенье", — говорится в публикации.
Издание отметило, что глава Белого дома не готов сразу поддерживать украинские инициативы.
Как подчеркнул в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.