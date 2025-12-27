Еврокомиссия выложила пост в стиле нацистского лозунга

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Еврокомиссия опубликовала в соцсети X пост в стиле нацистского лозунга Третьего рейха о введении единого стандарта зарядки для электронных устройств.
"Один порт, один кабель, одна Европа. В эти праздники откройте для себя возможности одного устройства: USB-C для всех", — говорится в сообщении.
Подписчики увидели в нем отсылку к нацистскому лозунгу. "Один народ, одна империя, один кабель", — спародировали его в комментариях.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что решение лидеров Евросоюза взять кредит в пользу Украины и рассчитывать выплатить его за счет репараций России роднит нынешний ЕС с Третьих рейхом. По его словам, нацистская Германия тоже финансировала войну за счет кредитов и рассчитывала погашать их "за счет активов и прибыли, полученных при победе", и Европа сейчас находится "на этом же пути".
В ЕК взбешены отказом стран ЕС финансировать Киев, заявил Пушков
22 декабря, 15:20