https://ria.ru/20251227/evropa-2065005923.html
Европа остается регионом с самым высоким потреблением алкоголя, заявила ВОЗ
Европа остается регионом с самым высоким потреблением алкоголя, заявила ВОЗ - РИА Новости, 27.12.2025
Европа остается регионом с самым высоким потреблением алкоголя, заявила ВОЗ
Европа остаётся регионом с самым высоким потреблением алкоголя, ежегодно от него погибают порядка 800 тысяч человек, сообщила Всемирная организация... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T01:21:00+03:00
2025-12-27T01:21:00+03:00
2025-12-27T01:21:00+03:00
в мире
европа
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152424/36/1524243697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28b769ca98db7ca6361e8c8b60a6c461.jpg
https://ria.ru/20250704/alkogol-2027306473.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152424/36/1524243697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad9400ce68408776459d7e3dc2971f4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, воз
Европа остается регионом с самым высоким потреблением алкоголя, заявила ВОЗ
ВОЗ: в Европе употребление алкоголя провоцирует около 800 тысяч смертей
ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Европа остаётся регионом с самым высоким потреблением алкоголя, ежегодно от него погибают порядка 800 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
"Алкоголь является одной из основных предотвратимых причин травм во всем мире и вносит существенный вклад в смертность в европейском регионе, где наблюдается самый высокий уровень потребления алкоголя в мире. По оценкам, употребление алкоголя в регионе ежегодно приводит к порядка 800 000 смертей: каждая одиннадцатая смерть вызвана употреблением спиртного", - сообщила ВОЗ
в пресс-релизе.
В организации напомнили, что алкоголь - это токсичное вещество, которое не только вызывает семь видов рака и другие неинфекционные заболевания, но и ухудшает способность к рассудительности и самоконтролю, замедляет реакцию, снижает координацию и способствует рискованному поведению.
Особый риск употребление алкоголя представляет для молодежи, провоцируя инвалидность и преждевременную смерть.
ВОЗ рекомендовала странам внедрить меры по противодействию употреблению спиртного, такие как повышение налогов и цен на алкогольные напитки, ограничение их доступности путем установления ограничений на часы, дни и места продажи, запрет или ограничение рекламы, ужесточение законов и мер по борьбе с вождением в нетрезвом виде и другие.