Европа остается регионом с самым высоким потреблением алкоголя, заявила ВОЗ

ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Европа остаётся регионом с самым высоким потреблением алкоголя, ежегодно от него погибают порядка 800 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

"Алкоголь является одной из основных предотвратимых причин травм во всем мире и вносит существенный вклад в смертность в европейском регионе, где наблюдается самый высокий уровень потребления алкоголя в мире. По оценкам, употребление алкоголя в регионе ежегодно приводит к порядка 800 000 смертей: каждая одиннадцатая смерть вызвана употреблением спиртного", - сообщила ВОЗ в пресс-релизе.

В организации напомнили, что алкоголь - это токсичное вещество, которое не только вызывает семь видов рака и другие неинфекционные заболевания, но и ухудшает способность к рассудительности и самоконтролю, замедляет реакцию, снижает координацию и способствует рискованному поведению.

Особый риск употребление алкоголя представляет для молодежи, провоцируя инвалидность и преждевременную смерть.