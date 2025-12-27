Рейтинг@Mail.ru
Европа остается регионом с самым высоким потреблением алкоголя, заявила ВОЗ
01:21 27.12.2025
Европа остается регионом с самым высоким потреблением алкоголя, заявила ВОЗ
2025-12-27T01:21:00+03:00
2025-12-27T01:21:00+03:00
в мире
европа
воз
европа
в мире, европа, воз
В мире, Европа, ВОЗ
Алкогольные напитки. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Европа остаётся регионом с самым высоким потреблением алкоголя, ежегодно от него погибают порядка 800 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
"Алкоголь является одной из основных предотвратимых причин травм во всем мире и вносит существенный вклад в смертность в европейском регионе, где наблюдается самый высокий уровень потребления алкоголя в мире. По оценкам, употребление алкоголя в регионе ежегодно приводит к порядка 800 000 смертей: каждая одиннадцатая смерть вызвана употреблением спиртного", - сообщила ВОЗ в пресс-релизе.
В организации напомнили, что алкоголь - это токсичное вещество, которое не только вызывает семь видов рака и другие неинфекционные заболевания, но и ухудшает способность к рассудительности и самоконтролю, замедляет реакцию, снижает координацию и способствует рискованному поведению.
Особый риск употребление алкоголя представляет для молодежи, провоцируя инвалидность и преждевременную смерть.
ВОЗ рекомендовала странам внедрить меры по противодействию употреблению спиртного, такие как повышение налогов и цен на алкогольные напитки, ограничение их доступности путем установления ограничений на часы, дни и места продажи, запрет или ограничение рекламы, ужесточение законов и мер по борьбе с вождением в нетрезвом виде и другие.
Алкоголь - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Нарколог рассказал о жутком синдроме из-за злоупотребления алкоголем
4 июля, 21:06
 
В мире, Европа, ВОЗ
 
 
