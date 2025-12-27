Рейтинг@Mail.ru
Общая беда объединила Европу с Россией - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 27.12.2025 (обновлено: 08:04 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/evropa-2064901742.html
Общая беда объединила Европу с Россией
Общая беда объединила Европу с Россией - РИА Новости, 27.12.2025
Общая беда объединила Европу с Россией
Под занавес года в отношениях ЕС и России, дошедших за этот год до грани полного и окончательного разрыва, появилось наконец что-то, что их объединяет. Вы... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T08:00:00+03:00
2025-12-27T08:04:00+03:00
европа
россия
санкции в отношении россии
в мире
сша
дональд трамп
евросоюз
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064904856_55:0:1459:789_1920x0_80_0_0_cb16c3233ad88c8424e459beff4f7975.jpg
https://ria.ru/20251217/kreml-2062593360.html
https://ria.ru/20251226/prostranstvo-2064795140.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064904856_87:0:1452:1024_1920x0_80_0_0_2f8408c305bf2052a39ff849672f9491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, санкции в отношении россии, в мире, сша, дональд трамп, евросоюз, аналитика
Европа, Россия, Санкции в отношении России, В мире, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Аналитика

Общая беда объединила Европу с Россией

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Александр Носович
Александр Носович
Все материалы
Под занавес года в отношениях ЕС и России, дошедших за этот год до грани полного и окончательного разрыва, появилось наконец что-то, что их объединяет. Вы будете смеяться, но это "что-то" — санкции США.
Штаты год за годом вводили санкции против российских противников, а теперь решили ввести их и против европейских союзников. Под рестрикции попали пять крупных европейских деятелей — немцы, британцы и бывший еврокомиссар — француз. Все они причастны к разработке закона о цифровых услугах, по которому ЕС получил право вмешиваться в работу крупнейших медиаплатформ — видеохостингов и социальных сетей.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Кремле прокомментировали планы США ввести новые санкции против России
17 декабря, 12:25
Крупнейшие видеохостинги и социальные сети в мире, как известно, американские, поэтому Вашингтон счел закон ЕС выпадом против Америки. Что еще важнее, еврочиновники используют этот инструмент, чтобы блокировать в соцсетях и YouTube консервативных политиков и лидеров мнений — союзников Трампа в Европе. В Белом доме не могли не увидеть в этом политическую цензуру и покушение на свободу слова. Говоря объективно, это они и есть.
В результате Евросоюз, этот "цветущий сад", попал под санкции за нарушения гражданских свобод, словно какая-то Северная Корея. Именно этот идеологический момент, судя по реакции, особенно взбесил европейцев.
Так-то последним не привыкать к враждебным выпадам США. Вспомнить хотя бы заградительные пошлины Дональда Трампа или его намерение отжать Гренландию. Больше того, предыдущие президенты-демократы тоже предпринимали действия в ущерб интересам Европы. Только у Обамы и Байдена эти действия сопровождались усыпляющей риторикой про "свободный мир" и "общие ценности".
Теперь же европейцев вздумали учить именно ценностям. Мораль им читать, как папуасам. Доказывать им, что они — плохие. Тыкать их мордой туда, куда, как считали европейцы, только они имеют право тыкать мордой других.
От этого и скандал в благородном семействе — на первый взгляд, не соответствующий масштабу события. Подумаешь: пяти бывшим чиновникам запретили въезжать в США. Между тем целый президент Франции уже назвал санкции попыткой запугать Европу, а верхушка ЕС заявила, что европейцы не сдадут свой суверенитет и будут защищать свои ценности.
Последнее очень смешно, потому что европейцы свой суверенитет США давно сдали. Прямо сейчас сдают Штатам свою экономику. Чего они пока не готовы сдать — это представления о себе как об истине в последней инстанции, которой Европа сама себя объявила.
"Моральная правота" — последнее, что им остается в условиях, когда военную силу, экономику, цифровую среду и все остальное сдали американцам. Но Штаты, если захотят, и это отнимут. Они, судя по всему, захотели. И захотели не сейчас, а начиная минимум с Мюнхенской речи вице-президента США в начале года, когда Джей Ди Вэнс сказал европейцам, что они вовсе не идеал демократии и прав человека.
Нынешние рестрикции в таком случае — это первые предупредительные выстрелы к последующей войне санкций США против Евросоюза. Впереди аресты счетов, запреты банковских переводов, секторальные ограничения — все то, через что проходила Россия.
Нам остается не без злорадства наблюдать, как разворачиваются процессы. "Не без злорадства" не потому, что наших противников — их же оружием. Просто есть высшая справедливость в том, что спесь, лицемерие и гордыня Европы будут наказаны.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Европе, как и Гитлеру, нужно жизненное пространство России, считает историк
Вчера, 10:49
 
ЕвропаРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреСШАДональд ТрампЕвросоюзАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала