23:31 27.12.2025
Дмитриев рассказал, что раздражает сторонников Трампа в ЕС
Дмитриев рассказал, что раздражает сторонников Трампа в ЕС

Дмитриев: сторонников Трампа раздражают неуправляемая миграция и бюрократы в ЕС

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сторонников президента США Дональда Трампа в контексте Евросоюза раздражают неуправляемая миграция и похожие на экс-президента Джо Байдена бюрократы.
Член Европарламента Гельмут Брандштеттер ранее заявил на странице в X, что сторонников движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) раздражают европейские ценности, свобода и успех, а также то, что европейцы их не боятся.
"Дорогой господин Брандштеттер, возможно, MAGA просто раздражают неуправляемая миграция, банды педофилов и самодовольные, похожие на Байдена бюрократы, которые уничтожают западную цивилизацию", - написал Дмитриев в X.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Дмитриев прокомментировал новое заявление Маска о Европе
7 декабря, 12:06
 
В миреРоссияСШАКирилл ДмитриевДжо БайденДональд ТрампЕвропарламент
 
 
