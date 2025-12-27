Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 27.12.2025
Лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского
в мире, украина, сша, польша, дональд туск, дональд трамп, владимир зеленский, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Польша, Дональд Туск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Мирный план США по Украине
Лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского

Туск: лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза обсудят гарантии для Украины после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
В субботу Туск сообщил, что обсудит с лидерами стран Евросоюза перспективы достижения мира на Украине. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье.
"Все участники дискуссии (к которым также присоединились скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО) сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надежными. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу. Завтра после встречи президентов США и Украины мы продолжим обсуждение", - написал Туск на платформе Х.
Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Польша, Дональд Туск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Мирный план США по Украине
 
 
