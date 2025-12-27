https://ria.ru/20251227/es-2065117102.html
Лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского
Лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского - РИА Новости, 27.12.2025
Лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского
Лидеры стран Евросоюза обсудят гарантии для Украины после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, заявил премьер-министр Польши Дональд... РИА Новости, 27.12.2025
Лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского
Туск: лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского