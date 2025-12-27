Рейтинг@Mail.ru
Более половины чехов ожидают роста расходов в 2026 году, показал опрос - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 27.12.2025 (обновлено: 22:39 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/es-2065113529.html
Более половины чехов ожидают роста расходов в 2026 году, показал опрос
Более половины чехов ожидают роста расходов в 2026 году, показал опрос - РИА Новости, 27.12.2025
Более половины чехов ожидают роста расходов в 2026 году, показал опрос
Более половины граждан Чехии (56%) ожидают в 2026 году роста расходов, прежде всего, на электроэнергию и продукты питания, при этом лишь 34% надеются на... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:38:00+03:00
2025-12-27T22:39:00+03:00
в мире
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_0:161:3200:1961_1920x0_80_0_0_8b29689bc2954cb02cdf6b266bef826d.jpg
https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2002004953.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ab13a8e487777aec1c6edd5677e1a51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия
В мире, Чехия
Более половины чехов ожидают роста расходов в 2026 году, показал опрос

Ipsos: 56% чехов ожидают роста расходов в 2026 году

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза на
Флаги Чешской Республики и Евросоюза на - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаги Чешской Республики и Евросоюза на. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 27 дек – РИА Новости. Более половины граждан Чехии (56%) ожидают в 2026 году роста расходов, прежде всего, на электроэнергию и продукты питания, при этом лишь 34% надеются на увеличение своих доходов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим агентством Ipsos по заказу компании Home Credit International a.s.
"Рост цен на энергию, продукты питания и транспорт станут в 2026 году по мнению 56% граждан Чехии главной причиной увеличения расходов примерно на одну-две тысячи крон (около 48-96 долларов) в месяц. Еще около 20% обеспокоены возможным увеличением арендной платы за жилье, а 17% ожидают подорожания лекарств и средств ухода за больными и престарелыми родственниками", - говорится в комментарии агентства Ipsos к результатам исследования, опубликованным в субботу.
При этом 34% опрошенных надеются на рост своих доходов в новом году хотя бы на одну-две тысячи крон (около 48-96 долларов) в месяц, а 57% полагают, что их доходы останутся на том же уровне, что и в этом году. Большая часть респондентов связывают это со своим нынешним местом работы, а 20% рассчитывают на появление нового источника дохода, например, от подработки или сдачи недвижимости в аренду. Около 10% ожидает получение дохода от инвестиций.
Наиболее оптимистично смотрят в будущее люди в возрасте до 26 лет, а респонденты в возрасте от 35 лет и старше весьма осторожно прогнозируют финансовую ситуацию, которая их ожидает в следующем году, отмечает главный аналитик компании Home Credit Ярослав Ондрушек.
По словам Ондрушека, исследование выявило немалые различия в ожиданиях относительно дохода между отдельными социальными группами. "Молодые люди, находящиеся в начале своей карьеры и имеющие потенциал роста заработной платы, естественно настроены более оптимистично. Это, прежде всего, относится к выпускникам вызов и жителям крупных городов, у них есть доступ к более высокооплачиваемым должностям и больше возможностей для карьерного роста. Старшее поколение, видимо, как в большинстве стран, чаще сталкивается с неопределенностью в отношении стабильности работы и перспектив роста", - сказал Ондрушек.
Исследование было проведено социологическим агентством Ipsos по заказу компании Home Credit International a.s. в первой половине ноября, в нем приняли участие 1 тысяча человек в возрасте 18-64 лет разного пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Статистическая погрешность не приводится.
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Большинство чехов не хотят переходить на евро, показал опрос
27 февраля, 17:21
 
В миреЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала