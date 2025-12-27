Более половины чехов ожидают роста расходов в 2026 году, показал опрос

ПРАГА, 27 дек – РИА Новости. Более половины граждан Чехии (56%) ожидают в 2026 году роста расходов, прежде всего, на электроэнергию и продукты питания, при этом лишь 34% надеются на увеличение своих доходов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим агентством Более половины граждан Чехии (56%) ожидают в 2026 году роста расходов, прежде всего, на электроэнергию и продукты питания, при этом лишь 34% надеются на увеличение своих доходов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим агентством Ipsos по заказу компании Home Credit International a.s.

"Рост цен на энергию, продукты питания и транспорт станут в 2026 году по мнению 56% граждан Чехии главной причиной увеличения расходов примерно на одну-две тысячи крон (около 48-96 долларов) в месяц. Еще около 20% обеспокоены возможным увеличением арендной платы за жилье, а 17% ожидают подорожания лекарств и средств ухода за больными и престарелыми родственниками", - говорится в комментарии агентства Ipsos к результатам исследования, опубликованным в субботу.

При этом 34% опрошенных надеются на рост своих доходов в новом году хотя бы на одну-две тысячи крон (около 48-96 долларов) в месяц, а 57% полагают, что их доходы останутся на том же уровне, что и в этом году. Большая часть респондентов связывают это со своим нынешним местом работы, а 20% рассчитывают на появление нового источника дохода, например, от подработки или сдачи недвижимости в аренду. Около 10% ожидает получение дохода от инвестиций.

Наиболее оптимистично смотрят в будущее люди в возрасте до 26 лет, а респонденты в возрасте от 35 лет и старше весьма осторожно прогнозируют финансовую ситуацию, которая их ожидает в следующем году, отмечает главный аналитик компании Home Credit Ярослав Ондрушек.

По словам Ондрушека, исследование выявило немалые различия в ожиданиях относительно дохода между отдельными социальными группами. "Молодые люди, находящиеся в начале своей карьеры и имеющие потенциал роста заработной платы, естественно настроены более оптимистично. Это, прежде всего, относится к выпускникам вызов и жителям крупных городов, у них есть доступ к более высокооплачиваемым должностям и больше возможностей для карьерного роста. Старшее поколение, видимо, как в большинстве стран, чаще сталкивается с неопределенностью в отношении стабильности работы и перспектив роста", - сказал Ондрушек.