Рогов предложил солдатам из ЕС захватить с собой на Украину белый флаг

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что войскам стран ЕС нечего делать на территории Украины, но в случае отправки им следует сразу захватить с собой белый флаг.