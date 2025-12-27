СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что войскам стран ЕС нечего делать на территории Украины, но в случае отправки им следует сразу захватить с собой белый флаг.
Ранее глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза, сообщает немецкая газета Die Zeit. Политик подчеркнул, что хотел бы видеть на Украине солдаты с европейским флагом на форме.
"Войскам стран ЕС нечего делать на Украине, так как практически все они находятся в НАТО. Поэтому я предлагаю им, в целях экономии бюджета, сразу захватить с собой белый флаг. Это позволит им сразу его поднять, чтобы спастись и по-хорошему унести свои ноги с исторически русской земли, оказавшейся в данный момент под властью предателей и нацистов", - сказал Рогов.
По его словам, политическим элитам западноевропейских стран, агрессивно настроенных к России, наконец-то стоит вынести исторический урок, что любая агрессия в отношении российского государства смертельно опасна и очень больно аукнется тем, кто ее задумал и на нее решился.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
