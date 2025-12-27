Рейтинг@Mail.ru
Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку - РИА Новости, 27.12.2025
14:59 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/elka-2065058615.html
Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку
Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку - РИА Новости, 27.12.2025
Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку
Дети из Донецкой и Луганской Народных Республик посетили Кремлевскую новогоднюю елку в Москве в субботу, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской РИА Новости, 27.12.2025
общество, луганская народная республика, москва, херсонская область , московская федерация профсоюзов
Общество, Луганская Народная Республика, Москва, Херсонская область , Московская федерация профсоюзов
Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку

Дети из новых регионов посетили Кремлевскую новогоднюю елку в Москве в субботу

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПраздничное представление для детей "Кремлёвская новогодняя ёлка 2025-2026" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Праздничное представление для детей Кремлёвская новогодняя ёлка 2025-2026 в Государственном Кремлевском дворце в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Праздничное представление для детей "Кремлёвская новогодняя ёлка 2025-2026" в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народных Республик посетили Кремлевскую новогоднюю елку в Москве в субботу, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Павел Лаптев.
«
"Сегодня на Кремлевской новогодней елке побывали сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской Народных Республик. Московская федерация профсоюзов сохраняет добрую традицию и приглашает на главную сказку страны - Кремлевскую новогоднюю елку - ребят из новых регионов. В декабре-январе более 300 гостей из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей побывают на спектакле "Заветные куранты", - рассказал Лаптев.
Он отметил, что также была подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Дети увидят зимнюю Москву, посетив знаковые места: Красную площадь, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы. Более того, запланированы познавательные мероприятия. На Робостанции на ВДНХ юные гости познакомятся с современными достижениями в робототехнике, станут зрителями увлекательного шоу и создадут памятные сувениры на мастер-классах.
"Уверен, новогодняя поездка доставит ребятам большую радость. Мы прилагаем все усилия, чтобы они получили яркие впечатления, почувствовали тепло и гостеприимство Москвы", - подчеркнул Лаптев.
Он добавил, что новогодние поездки организованы совместно с федерациями профсоюзов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Главную новогоднюю елку России украсили игрушками и гирляндами
23 декабря, 11:08
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаМоскваХерсонская областьМосковская федерация профсоюзов
 
 
