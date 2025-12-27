https://ria.ru/20251227/elka-2065058615.html
Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку
Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку - РИА Новости, 27.12.2025
Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку
Дети из Донецкой и Луганской Народных Республик посетили Кремлевскую новогоднюю елку в Москве в субботу, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:59:00+03:00
2025-12-27T14:59:00+03:00
2025-12-27T14:59:00+03:00
общество
луганская народная республика
москва
херсонская область
московская федерация профсоюзов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064804659_0:20:3093:1760_1920x0_80_0_0_d25064cd2f5f528e857fe86e44bec5df.jpg
https://ria.ru/20251223/elka-2064030435.html
луганская народная республика
москва
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064804659_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4a8fbb788f183aa86830a810ebf18f0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганская народная республика, москва, херсонская область , московская федерация профсоюзов
Общество, Луганская Народная Республика, Москва, Херсонская область , Московская федерация профсоюзов
Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку
Дети из новых регионов посетили Кремлевскую новогоднюю елку в Москве в субботу
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народных Республик посетили Кремлевскую новогоднюю елку в Москве в субботу, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Павел Лаптев.
«
"Сегодня на Кремлевской новогодней елке побывали сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской Народных Республик
. Московская федерация профсоюзов
сохраняет добрую традицию и приглашает на главную сказку страны - Кремлевскую новогоднюю елку - ребят из новых регионов. В декабре-январе более 300 гостей из Луганской и Донецкой Народных Республик
, Запорожской и Херсонской областей
побывают на спектакле "Заветные куранты", - рассказал Лаптев.
Он отметил, что также была подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Дети увидят зимнюю Москву
, посетив знаковые места: Красную площадь, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы. Более того, запланированы познавательные мероприятия. На Робостанции на ВДНХ юные гости познакомятся с современными достижениями в робототехнике, станут зрителями увлекательного шоу и создадут памятные сувениры на мастер-классах.
"Уверен, новогодняя поездка доставит ребятам большую радость. Мы прилагаем все усилия, чтобы они получили яркие впечатления, почувствовали тепло и гостеприимство Москвы", - подчеркнул Лаптев.
Он добавил, что новогодние поездки организованы совместно с федерациями профсоюзов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.