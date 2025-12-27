Дети из новых регионов посетили Кремлевскую елку

Праздничное представление для детей "Кремлёвская новогодняя ёлка 2025-2026" в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Архивное фото

Праздничное представление для детей "Кремлёвская новогодняя ёлка 2025-2026" в Государственном Кремлевском дворце в Москве

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народных Республик посетили Кремлевскую новогоднюю елку в Москве в субботу, сообщил РИА Новости заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Павел Лаптев.

Он отметил, что также была подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Дети увидят зимнюю Москву , посетив знаковые места: Красную площадь, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы. Более того, запланированы познавательные мероприятия. На Робостанции на ВДНХ юные гости познакомятся с современными достижениями в робототехнике, станут зрителями увлекательного шоу и создадут памятные сувениры на мастер-классах.

"Уверен, новогодняя поездка доставит ребятам большую радость. Мы прилагаем все усилия, чтобы они получили яркие впечатления, почувствовали тепло и гостеприимство Москвы", - подчеркнул Лаптев.